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يحي زكي: بدء تنفيذ المنطقة الروسية نهاية العام (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس يحي زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل توقيغ عقد تأسيس شركة أدارة المنطقة الروسية نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية موقعة إطارية بين مصر وروسيا لإنشاء منطقة روسية في شرق بورسعيد.

وقال "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إنه تقرر البدء في تنفيذ المنطقة الروسية قبل نهاية هذا العام، كما تقرر أن يتم عمل امتداد لجزء من المنطقة الروسية في العين السخنة، وبالتالي يكون هناك منطقة في بورسعيد وجزء بالعين السخنة تحت مظلة المنطقة الروسية.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن وجود تنوع في المنطقة الصناعية الروسية في منطقتين شيىء إيجابي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن هناك وفد روسي سيزور مصر في نهاية أغسطس لمعاينة الموقع وتحديد البداية الحقيقية.

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