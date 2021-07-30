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أحمد السعدني يوجه رسالة لنجم الأهلي "والتر يوليا".. فماذا قال؟

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق الفنان أحمد السعدني على تألق والتر بوليا لاعب النادي الأهلي أمام فريق أسوان، وذلك بعد إحرازه الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من اللقاء.


وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة بتويتر قائلا "أول واحد جري على فلاڤيو محمد شريف، فلاڤيو ده اللي هو بواليا إن شاء الله".


يذكر أن النادى الأهلي زحف نحو صدارة الدوري الممتاز وفاز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الدوري المصري والمؤجلة من الجولة 17 للمسابقة.

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