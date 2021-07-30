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فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إقامة حفل زفاف بدون عريس وعروس، حينما قرر عروسان مقيمان في أمريكا أن يقيما حفل زفافهما في مسقط رأسهما ليفرح الأهل والأحبة.

وقال طارق عزيز باسيلي، أنة أصر على إقامة فرح لكريمته بمدينة طنطا بالتزمان مع حفل زفافها بنيورك بأمريكا، لعدم تمكن الكثيرين من السفر، وحضور حفل الزفاف، فقرر والد العروس إقامة سرادق كبير يجتمع فيه الأقارب والأصدقاء، ونظم حفلًا أحياه بعض النجوم، وحضرته العروس بـ"الفيديو كونفرانس".

رومندا ويوسف، عروسان من محافظة الغربية، اجتمعا وتعارفا في العمل في أمريكا، وقررا الارتباط وأعلنا عن الإكليل، ولكن كان ينقصهما حضور الأهل والأحبة، الذين لن يتمكنوا من السفر إلى أمريكا بسبب كورونا وإجراءات السفر، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم "فرح"، بمنزل العروس بمدينة طنطا.

وأكدت والدة العروسة أنه كان لابد من دعوة كل الأحباب وأصدقاء والدها، وإخوتها يفرحوا كأنها معانا وبندعي لهم من قلوبنا إن ربنا يرعاهم ويفرحهم، وفكرة الفرح كانت علشان تفرح وهي بعيد ونفرح الكل معانا".
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)
فرح بدون عريس وعروس بمدينة طنطا.. تعرف على السبب (صور)

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