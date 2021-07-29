رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: هذا ما يشعر به 80% من متعافين كورونا

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، الأعراض المستمرة ما بعد التعافي من فيروس كورونا خاصة للحالات الشديدة التي استدعت الانتقال إلى العلاج في المستشفيات.



وقال "عودة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس إن 80% من الأشخاص المتعافين من كورونا يشعرون بالتعب والإرهاب وصعوبة التركيز وفقدان الذاكرة.



وأضاف أن هناك 98 عارض من أعراض فيروس كورونا تستمر ما بعد التعافي خاصة التهابات في عضلة القلب وبعض المرضى بعد 3 أشهر تصبح 25 إلى 30% من الرئة لا تعمل وتصاب بالفشل أو التليف.



وأشار إلى أن من بين هذه الأعراض حدوث التهابات في الجهاز الهضمي والبنكرياس، بالإضافة إلى أمراض المفاصل والعضلات خاصة بين المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض ووجع في المفاصل.



وأوضح أن ما بين 10% من المسنين بعد تلقي اللقاح عندهم 9% من الأعراض المستمرة بعد الإصابة بكورونا تخص أمراض العصب والتهاب المفاصل.

