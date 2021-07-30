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هل يؤدي المصريون العمرة هذا العام؟ عضو سابق بغرفة السياحة يُجيب

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، على القرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بفتح العمرة للمقيمين خارج المملكة بداية من 10 أغسطس المقبل.

وقال "عبدالعال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه حتى الآن لم يصدر خبر من جهة رسمية بشكل عام عن الضوابط المتعلقة بإجراءات الحج والعمرة من وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم وضع الضوابط التنفيذية في كل العالم ودراسة ما إذا كانت هذه المنطقة من المناطق الخطيرة أم لا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أيضًا سيكون لها خصوصية فيما يتعلق بقرار فتح العمرة للمصريين لأنه سيتم دراسة الموقف في مصر وفق منظور ورؤية للحفاظ على المواطن.

وأكد أن فريضتي الحج والعمرة لها خصوصية لأنها لا تتعلق بسياحة في مناطق مختلفة، ولكن يقصد به الحرمين المكي والحرم النبوي ولابد أن يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء ولذلك لا يجب أن تُعلن أي من شركات السياحة عن فتح العمرة في الوقت الحالي حتى لا يكون هناك أي تلاعب.

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