بإطلالة مميزة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت هند صبري بنيولوك مميز، حيث ظهرت بشعر "كيرلي"، مع نظارة شمس وقبعة علي الرأس، وعلقت: "ما الذي يجعلك تشعر بالقبعة، هو ما تدور حوله القبعة.. فيليب تريسي".



يذكر أن هند صبري، شاركت في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.