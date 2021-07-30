بعد تغيير اسمه.. مدير صندوق تطوير العشوائيات يكشف مهامه الجديدة

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل تغيير اسم صندوق "تطوير المناطق العشوائية" إلى "صندوق التنمية الحضارية"، موضحًا أن تغيير الاسم ليس من أجل التغيير، ولكن بسبب الوصول إلى هدف معين أو مرحلة معينة من النجاح.





وتابع "صديق"، خلال تصريحات خاصة: "خلصنا من كلمة تطوير العشوائيات، ودخلنا على مرحلة التنمية"، منوهًا بأن التنمية الحضارية ليس اسمًا فقط تم إطلاقه، بل يعني مهامًا والتزامات جديدة على الصندوق.





وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنهم بدأوا في مرحلة المشروعات التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى تدخلهم في المناطق ذات الطابع الأثري والتاريخي بشكل جديد للصندوق، معلقًا: "طورنا عمل الصندوق، وبدأنا في وعاء جديد للصندوق".





وأوضح "صديق"، أن هيئة المجتمعات العمرانية في وزارة الإسكان تعمل في المدن الجديدة، لافتًا إلى أن الصندوق بشكله الجديد يعمل على تنمية العمران داخل المدن الجديدة والمدن القائمة بالفعل، مؤكدًا أن الدولة تنظر نظرة قوية على المدن الأصلية المتواجدة بالفعل لتنميتها، ولا تنظر فقط للمدن الجديدة.





وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات،: "نحن في فترة نجاح غير عادية لوزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان في المدن الجديدة"، مستكملًا: "ونحن نعمل على إحراز نجاحات في المدن القديمة القائمة بالفعل".



