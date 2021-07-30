"مسلم إنترأكتف" تنظيم جديد لعناصر الإخوان الإرهابية في أوروبا والبداية من ألمانيا

ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فديوهات لعدد من الأشخاص في طوابير تشبه الطوابير العسكرية في ألمانيا ويرتدي عناصر المجموعة الجديدة قبعات سوداء ذات نقش مميز، وتيشيرت يحمل نفس الرمز واسم الحركة، وكمامة طبية بنفس الرمز، وكلها باللون الأسود.





بدأت المجموعة الجديدة والتي تحمل اسم "مسلم إنترأكتف" تنظيم نفسها منذ عام تقريبا عبر شبكة الإنترنت، وأنتجت مقاطع فيديو شديدة الاحترافية، تستغل من خلالها مشاهد ووقائع ضد المسلمين، لحشد التأييد وجذب أعضاء جدد والذى يعتبر الهدف الاول والأساسي لها وهو ضم أعضاء مسلمين جدد.





ولعبت الحركة على وتر تزايد الهجمات والعنصرية ضد المسلمين في أوروبا وفي ألمانيا على وجه التحديد ونظمت العديد من الاجتماعات والوقفات الاستعراض قوتها حتى وصل أخر تجمع لهم لنحو ستة ألاف شخصا في إحدى المرات في منطقة واحدة.





أعضاء في حزب التحرير المحظور

فيما أشارت هيئة الاستخبارات في ألمانيا أن معظم المنتمين لذلك التنظيم هم أعضاء كانوا في حزب التحرير المحظور في ألمانيا منذ عام 2003، والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ووضعت أجهزة الأمن ما يقارب 300‪ منهم تحت المراقبة بسبب الأعمال الأخيرة والوقفات التي نظموها في الشوارع.





ويأتي الهدف الأساسي لتنظيم مسلم انتراكتف إلى الوصول إلى الشباب بطريقة مختلفة عن الجماعات التقليدية، فبدلًا من الجلباب واللحى الطويلة، يرتدي أعضاء المجموعة أغطية للرأس ويتجولون في سيارات باهظة الثمن أثناء الفاعليات.





وتركز وجود الحركة الجديدة في مدينة هامبورج وظهرت في أحيان أخرى ببرلين، وبرزت كحركة موحدة تحت اسم "مسلم إنترأكتف" تضم مهاجرين من خلفيات مختلفة، وأجيالًا من الألمان المنحدرين من أصول مهاجرة.





تدشين صفحة على "فيسبوك"

ودشن أعضاء ذلك التنظيم العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وثقوا فيها اعمالهم واهدافهم وقالوا ان الهدف الأساسي للتنظيم هو مواجه العنصرية التي يعاني منها المسلمين في أوروبا وخاصة ألمانيا ال يحزني الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمين مما جعل تلك الصفحات تصل لالاف المتابعين خلال أيام.





ودعت تلك الصفحات الشباب المسلم إلى نصره الإسلام والانضمام لتنظيم مسلم انتراكتف لعمل وقفات احتجاجية وفاعليات خاصة بالفئة المسلمة في ألمانيا مما جعل كثير من المسلمين في المانيا وخاصة الشباب منهم ينضمون لذلك التنظيم دون معرفه المؤسسين والأهداف الرئيسية والخفية منه.



