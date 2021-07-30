المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)

شاركت المطربة بوسي جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الشيفون بالوان مبهجة، مما زاد من جاذبيتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق