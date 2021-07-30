Advertisements

المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت المطربة بوسي جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الشيفون بالوان مبهجة، مما زاد من جاذبيتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق
المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)
المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)
المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)
المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 6 ساعات

هاشتاج بيان الأهلي يمثل الأهلاوية يتصدر تويتر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

09:57 م

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان