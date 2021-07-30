أستاذ عمارة وتخطيط بجامعة كاليفورنيا: "باب زويلة" الحالي ليس في مكانه الأصلي (فيديو)

قال الدكتور نزار الصياد، أستاذ العمارة والتخطيط والتاريخ العمراني بجامعة كاليفورنيا، إن مآذن شارع المعز تحكي آلاف القصص المعمارية.



وأشار "الصياد"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن باب زويلة الحالي ليس في مكانه الذي بنى فيه، حيث استدعى أحد الخلفاء الفاطميين بدر الجمالي ليعيد بناء باب زويلة، ولكنه بناءه في مكان متقدم عن مكانه الحقيقي.



وأضاف أستاذ العمارة والتخطيط والتاريخ العمراني بجامعة كاليفورنيا، أن باب زويلة يعد رمزا لمصر القديمة والحديثة.

