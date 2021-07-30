Advertisements

أحمد عز يكشف لـ"الفجر الفني" الرسالة التي يقدمها فيلم "العارف"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أعرب النجم أحمد عز، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم "العارف"، حيث يعتبرها تجربة جديدة ومختلفة عليه، لأنها تلقى الضوء على صراع العقول فى عصرنا الحالي.

وكشف فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، الرسالة التي يقدمها "العارف"، حيث قال: "الفيلم من نوعية الأكشن، ومن وحى خيال الكاتب، ونحن حاولنا أن نقدم نوعية أفلام مثل mission impossible لجيمس بوند، حيث نقدم البطل الذى ينفذ عمليات داخل وخارج مصر".

وأشار أحمد عز، إلى أن هوليوود تقدم المقاتل الأمريكي بكل قوة، ونحن نقدم ذلك ونكشف قوتنا وهذا هو الغرض، بحد قوله.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.


أخبار تهمك

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقاتل من أجل ضم هذه الصفقة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

09:57 م

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

برشلونة يقاتل من أجل ضم هذه الصفقة

01:01 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان