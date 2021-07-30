أحمد عز يكشف لـ"الفجر الفني" الرسالة التي يقدمها فيلم "العارف"









وأشار أحمد عز، إلى أن هوليوود تقدم المقاتل الأمريكي بكل قوة، ونحن نقدم ذلك ونكشف قوتنا وهذا هو الغرض، بحد قوله.



فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



ويعد "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.









أعرب النجم أحمد عز، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم "العارف"، حيث يعتبرها تجربة جديدة ومختلفة عليه، لأنها تلقى الضوء على صراع العقول فى عصرنا الحالي.وكشف فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، الرسالة التي يقدمها "العارف"، حيث قال: "الفيلم من نوعية الأكشن، ومن وحى خيال الكاتب، ونحن حاولنا أن نقدم نوعية أفلام مثل mission impossible لجيمس بوند، حيث نقدم البطل الذى ينفذ عمليات داخل وخارج مصر".