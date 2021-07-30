Advertisements

خبير يكشف سبب انتحار مدير السد الإثيوبي (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات ازمة السد الإثيوبي، قائلًا:" إثيوبيا لم تستطيع ان تحقق الملء الثاني للسد الإثيوبي، وما حدث هو تخزين كميات هامشية من المياه"، مشيرًا إلى أن أديس أبابا كانت تسعى لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، وقامت بتخزين 2.9 مليار مرت مكعب.

وتابع "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن فشل أديس أبابا في الملء ال ثاني للسد الإثيوبي، حدث بعد التأكد من وجود الكثير من الاخطاء في جسم السد، خلاف ظهور تصدعات وشكوك كبيرة حول معامل امان السد، مضيفًا أن الشركة الايطالية المنفذة للسد طالبت من الحكومة الأإثيوبي تأجيل الملء الثاني للعامل المقبل، ولكن أديس أبابا من اجل الحفاظ على ماء الوجه، اعلنت بأنها حققت الملء ا لثاني، رغم أنا ما حققته من تخزين للمياه شيء رمزي للغاية.

ولفت إلى أن كل مياه الفيضان ستأتي إلى مصر والسودان، والمؤشرات تدل على ان موسم الفيضان سيكون غزيز، وبإذن الله تستطيع مصر تخزين كميات كبيرة من المياه.

وأشار إلى أن هناك فساد مالي وإداري حول السد الإثيوبي، مما أدى لانتحار مدير السد الإثيوبي، خوفًا من افتضاح أمر الفساد المالي والإداري

أخبار تهمك

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ يوم

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة في عملية بيع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 13 ساعة

خبر عاجل من "الأرصاد" حول طقس الغد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

05:50 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان