موعد مباراة مصر ضد السويد اليوم الجمعة في كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد منافسه المنتخب السويدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثاني برصيد 9 نقاط.





تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2021





beIN SPORTS HD 7





نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3



