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أشرف زكي يوجه دعوة للرئيس السيسي لزيارة أكاديمية الفنون

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:15 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة أكاديمية الفنون ورؤية الإنجاز التي حدث بها.

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "بناشد الرئيس السيسي بعمل زيارة يشوف معقل الفن عامل إية".

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجهت الشكر للدكتور أشرف زكي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون وفقًا لاحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية وكلفت الدكتورة غادة جبارة بتسيير أعمال الأكاديمية لحين الإنتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا لها.

وأشادت عبدالدايم بجهود الدكتور أشرف زكي خلال توليه رئاسة أكاديمية الفنون والتي نجحت في تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات وأشارت أنه حقق الكثير من الإنجازات الهامة مؤكدة أنه سيبقى أحد العناصر الفاعلة في الثقافة المصرية وتمنت له التوفيق في كافة مشروعاته العملية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قدم الدكتور أشرف زكي الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الفترة التي عمل بها رئيسا للأكاديمية وأكد أن دعمها كان سببًا. فى نجاح تنفيذ العديد من المشروعات، كما وجه الشكر لعمداء وهيئات تدريس المعاهد التابعة على التعاون الشديد خلال توليه رئاسة الأكاديمية وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الأكاديمية الجديد.

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