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بإطلالة صيفية.. رانيا منصور تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور بإطلالة صيفية علي شاطئ البحر وارتدت كاش مايوة باللون اللبني، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح»، وهو من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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