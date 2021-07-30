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"الأرصاد" تحذر: ارتفاع آخر في درجات الحرارة بداية من السبت (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة على البلاد بدأت منذ الأمس، والتوقعات تشير إلى استمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة لـ38 درجة، وعلى جنوب البلاد لـ41 درجة.

وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن ارتفاع نسبة الرطوبة من شأنه أن يزيد الاحساس بالحرارة، كما أن وجود الرياح من شأنه أن يقلل الإحساس بالحرارة.

ولفتت إلى ان درجة الحرارة بداية من يوم الشبت ستشهد ارتفاع آخر في درجة الحرارة، وستصل درجة الحرارة على القاهرة لـ40 درجة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وفي حال الاضرار للخروج في هذا الوقت من الضروري ارتداء ملابس فاتحة، ومظلة، وتناول المياه على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى تساقط الامطار مع نهاية الاسبوع المقبل على جنوب البلاد مثل قنا والاقصر وحلايب وشلاتين، مضيفة أن نسبة ارتفاع الرطوبة مستمر معنا الفترة المقبلة، ولذلك هناك ضرورة للتواجد في المناطق جيدة التهوية

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