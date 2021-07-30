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إيناس عبد الدايم: مشاركة مريم طاحون مع نجوم الأوبرا يعكس اهتمام الدولة بالنابغين المقيمين بالخارج

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المشاركة الأولى للفنانة الشابة مريم طاحون أصغر مغنية مصرية فى أوبرا فيينا مع فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى والذى اقيم على مسرح الجمهورية حيث حمل الحفل لافتة "كامل العدد" يحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية. 

وأكدت عبد الدايم اهتمام الدولة بالنابغين من ابناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة ، وقالت ان مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة اوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار فى السعى للتميز واثنت على ادائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح واثبات الذات ، واشادت بالمستوى الراق لعروض الفرقة التى باتت تتمتع بمستوى يضاهى الفرق العالمية المتخصصة .

كما وجهت الدكتورة ايمان مصطفي الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها المستمرة للفنون الجادة في مصر ، وقالت ان فن الغناء الاوبرالي يعد من أكثر الفنون الرفيعة ثراء حيث يمزج الموسيقى والغناء الفردي والجماعي والرقص والحركة المسرحية الدرامية.

وخلال الحفل خطفت مريم طاحون الانظار باداء متفرد عبر عن موهبة فنية فذة كما تالق نجوم فرقة اوبرا القاهرة فى تقديم مختارات من اشهر اغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية بمشاركة اوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن وصاحبها تابلوهات استعراضية راقصة تصميم كريمة بدير ومن اخراج الدكتور عبد الله سعد منها شبح الاوبرا ، الطرق ، بإمكاني الرقص طوال الليل ، خذنى الى القمر ، تاريخ الحب ، النجوم ، عالم جديد كليا ، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش ،  مارى بوبينز تطعم الطيور ، دعه يمضي هيركليز يمضى فى الافق ، انعكاس مولان ، انى ارى الضوء ، ريبونزل وغيرها .. اداها إيمان مصطفى ، رضا الوكيل ، منى رفله ، وليد كريم ، چولي فيظى ، مصطفى محمد ، جيهان فايد ، عماد عادل ، جاكلين رفيق ، عمرو مدحت ، داليا فاروق ، الهامي امين ، انجي محسن ،عزت غانم ، اسامه علي ،نورستا المرغني، ابراهيم ناجي،  ليلى ابراهيم ، تامر توفيق، سلمى الجبالي ،اسامه جمال ، نسرين رشدي .



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