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وزير الثقافة عن حفل علي الحجار: "رمز للأصالة"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
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اختتمت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جولتها بمسرحى الجمهورية والقومى تابعت حفل النجم على الحجار الذى اقيم على مسرح النافورة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية . 

اكدت عبد الدايم ان القاهرة ستبقى عامرة بالابداع الذى يعد احد مفردات تطوير وتنمية الوطن ، وقالت ان اضواء المسارح فى كافة ربوع مصر تؤكد تواصل رسالة التنوير مشيرة ان الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمع ، واوضحت ان الانشطة الابداعية بمختلف صورها تعمل على بناء الانسان من خلال القوى الناعمة ، وخلال الحفل اطمئنت وزيرة الثقافة على صحة النجم على الحجار الذى استعاد لياقته الفنية وقالت انه تميز بمشوار فنى براق قدم خلاله مجموعة من الاعمال التى ضمت الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية ، مضيفة انه قيمة فنية ثمينة ورمزاً للاصالة . 

وكان على الحجار قد استعرض رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما من خلال اعماله التى قدمها خلال الحفل كان منها في قلب الليل - عارفة - عنوان بيتنا -كل الجروح - الليل وآخره - زي الهوى - إنكسر - كناريا - اما أنت ناوي ع السفر - روحي فيكي - تجيش نعيش - تحت نفس الشمس - وأسيبك ليه - أعذريني - ولا تحلى الأيام - تساليني - ما فيناش م الخوف - السيرة الهلالية - وتعالى يا هوى - على قد ما حبينا وغيرها .


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