Advertisements

هاشتاج بيان الأهلي يمثل الأهلاوية يتصدر تويتر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


تصدر هاشتاج بيان الأهلي يمثل الأهلاوية  موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الماضية  بمشاركة عشرات الالاف من رواد الموقع .
وعبر المشاركين في الهاشتاج تأييدهم الكامل للبيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص قناة الأهلي والتي أصدرت بيان ثلاثي دون الرجوع لمجلس إدارة النادي 

وشدد المشاركون في الهاشتاج  أن المشاركة في بيان قناة أون تايم سبورت والزمالك يهدر حق الاهلي خصوصا في ظل السياسة الاعلامية المتبعة في البرامج الرياضية والتي تتبنى وجهة نظر نادي الزمالك على طول الخط .

وعدد المشاركون اسباب تأييدهم لبيان مجلس النادي ورفضهم لبيان القناة ما حدث من هجوم ممنهج على  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي والذين اتهموه  بنشر التعصب 

وأكد  رواد الموقع أن القناة خذلت الاهلي بعدما خرجت عن الدور المنوط بها في الدفاع عن النادي ومنتسبيه ضد من يهاجمون المسؤولين والاجهزة الفنية واللاعبين بشكل مستمر 

بينما سخر البعض من موقف القناة مبررين الموقف بالعودة لتصريحات سابقة لاسلام الشاطر رئيس القناة الحالي والذي يؤكد فيها انه زملكاوي .

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعة

هاشتاج بيان الأهلي يمثل الأهلاوية يتصدر تويتر

منذ ساعة الا ربع

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

09:57 م

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان