هاشتاج بيان الأهلي يمثل الأهلاوية يتصدر تويتر









تصدر هاشتاج بيان الأهلي يمثل الأهلاوية موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الماضية بمشاركة عشرات الالاف من رواد الموقع .

وعبر المشاركين في الهاشتاج تأييدهم الكامل للبيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص قناة الأهلي والتي أصدرت بيان ثلاثي دون الرجوع لمجلس إدارة النادي





وشدد المشاركون في الهاشتاج أن المشاركة في بيان قناة أون تايم سبورت والزمالك يهدر حق الاهلي خصوصا في ظل السياسة الاعلامية المتبعة في البرامج الرياضية والتي تتبنى وجهة نظر نادي الزمالك على طول الخط .





وعدد المشاركون اسباب تأييدهم لبيان مجلس النادي ورفضهم لبيان القناة ما حدث من هجوم ممنهج على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي والذين اتهموه بنشر التعصب





وأكد رواد الموقع أن القناة خذلت الاهلي بعدما خرجت عن الدور المنوط بها في الدفاع عن النادي ومنتسبيه ضد من يهاجمون المسؤولين والاجهزة الفنية واللاعبين بشكل مستمر



