"صباح الخير يا مصر" يقدم حلقة استثنائية من فندق الماسة بالعلمين الجديدة

يقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة حلقة استثنائية من فندق الماسة بالعلمين الجديدة لمدة ٣ ساعات على الهواء مباشرة في أول ظهور إعلامي للمنتج السياحي الشهير في الساحل الشمالي.





الحلقة يتم بثها من المارينا الخاصة بالمنتج كما يعرض مجموعة من التقارير التى تم تصويرها داخل ابراج الماسة والمول العالمي الموجود فيها والالعاب المائية والمسجد والشاليهات





البرنامج من تقديم الإعلاميين هدير ابو زيد ومحمد الشاذلي، و رئيس التحرير محمد المعتصم برديوسر باسم عزمي إخراج محمد الميهي.



