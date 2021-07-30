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"صباح الخير يا مصر" يقدم حلقة استثنائية من فندق الماسة بالعلمين الجديدة
الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:55 ص
كساب أحمد
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يقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة حلقة استثنائية من فندق الماسة بالعلمين الجديدة لمدة ٣ ساعات على الهواء مباشرة في أول ظهور إعلامي للمنتج السياحي الشهير في الساحل الشمالي.
الحلقة يتم بثها من المارينا الخاصة بالمنتج كما يعرض مجموعة من التقارير التى تم تصويرها داخل ابراج الماسة والمول العالمي الموجود فيها والالعاب المائية والمسجد والشاليهات
البرنامج من تقديم الإعلاميين هدير ابو زيد ومحمد الشاذلي، ورئيس التحرير محمد المعتصم برديوسر باسم عزمي إخراج محمد الميهي.
وتأتي حلقة برنامج "صباح الخير يا مصر" بعد النجاح الكبير، والحلقات الخاصة والاستثنائية الأخيرة، وأبرزها من داخل قطاع غزة، بالإضافة للحلقة الاستثنائية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت في بث مباشر على مدار ثلاث ساعات تجولت فيها كاميرات صباح الخير يا مصر في هذا المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة..بالاضافة الي حلقة المنصورة الجديدة وحلقة العلمين التى تم بثها من منطقة الابراج ثاني أعلى ابراج في البحر المتوسط
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