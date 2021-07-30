هل يهدد استخدام الربوت في العمليات الجراحية مهنة الطبيب؟

كشف الدكتور محمد أحمد عبدالرازق، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، التفاصيل المتعلقة بتنفيذ أول جراحة عن طريق الربوت في جامعة عين شمس.





وقال "عبدالرازق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه من المقرر أن تقوم جامعة عين شمس بأول جراحة باستخدام الربوت في غضون أسبوعين.





وأضاف مدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه حتى الآن لم يتم تحديد تخصص العملية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من حالة يتم الاختيار من بينها بعد الحصول على موافقة من المريض.





وأشار إلى أن استخدام الربوت في العمليات الجراحية يساعد الأطباء خاصة في الجراحات الطولية التي تحتاج إلى جراح آلي ليساعد الطبيب في الحركة حتى تتم بطريقة أكثر سلاسة وأكثر دقة.



