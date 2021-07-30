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بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانًا جاء نصه كالتالي: 
«مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته. 

وبناءً عليه فإن ما جاء في البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه. خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسئولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة. 

في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الآخرين».

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