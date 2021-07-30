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بكلمات محفزة.. محمد ممدوح يوجه رسالة لهذا اللاعب.. فماذا قال؟

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان محمد ممدوح، رسالة للاعب المنتخب المصري يوسف رمضان، بعد تأهله للدور قبل النهائي لمنافسات 100 فراشة رجال بألومبياد طوكيو.

وكتب محمد ممدوح قائلا: "‬مبروك يا يوسف شرفتنا ومبروك لكل مصري رافع راسنا ومشرفنا قدام العالم كله".

يذكر أن يوسف رمضان لاعب منتخب مصر للسباحة، تأهل إلى الدور قبل النهائي لمنافسات 100 فراشة رجال بتحقيق زمن وقدره 51.67 ثانية ليحتل الترتيب الـ 14 ويتأهل لقبل النهائي غدا 30 يوليو.



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