برشلونة يقاتل من أجل ضم هذه الصفقة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني مصمم على التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي المعار إلى أتالانتا ويسعى لمنافسة توتنهام الإنجليزي بقوة على الصفقة.





وأكدت شبكة سبورت إيطاليا أن روميرو البالغ من العمر 23 عامًا يعتبر هدف أساسي لبرشلونة الذي ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت الشبكة الإيطالية بأن برشلونة قدم عرض أول من أجل الفوز بخدمات النجم الأرجنتيني لكن لم تتم الموافقة عليه من قبل مسئولي السيدة العجوز.



