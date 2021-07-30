Advertisements
برشلونة يقاتل من أجل ضم هذه الصفقة
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:01 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني مصمم على التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي المعار إلى أتالانتا ويسعى لمنافسة توتنهام الإنجليزي بقوة على الصفقة.
وأكدت شبكة سبورت إيطاليا أن روميرو البالغ من العمر 23 عامًا يعتبر هدف أساسي لبرشلونة الذي ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت الشبكة الإيطالية بأن برشلونة قدم عرض أول من أجل الفوز بخدمات النجم الأرجنتيني لكن لم تتم الموافقة عليه من قبل مسئولي السيدة العجوز.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن المشاكل المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني لا تزال نقطة شائكة في طريق هذه الصفقة وهذا ما يعزز حظوظ توتنهام.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements