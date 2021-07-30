أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم

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أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:02 ص
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره البرازيل، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.
وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بثنائية نظيفة، سجلها كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.
وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.
وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم غدًا السبت 31 من شهر يوليو الجاري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات.
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