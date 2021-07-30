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سيرين عبد النور تستطلع رأي جمهورها فى لون شعرها الأحمر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سيرين عبد النور بنيولوك جديد، حيث اعتمدت على لون الشعر الأحمر، وعلقت قائلة "مين بحب الشعر الأحمر".

ونالت إطلالة "سيرين" العشرات من التعليقات المعبرة عن إعجاب جمهورها باللون الجديد لشعرها.

يذكر أن سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

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