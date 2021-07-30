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عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بقنا
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:24 ص
بسام عبدالحميد
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لقى شخص مصرعه، و أصيب 4 آخرين، في حادث مروري مروع على طريق الأربعين في نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تصادم دراجة بخارية بسيارة.
وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد إصابة كل من قرشي عبداللطيف محمود، 45 عامًا، اسماء محمود برعي، 35 عامًا، وفراج فتحي يوسف، 18 عامًا، وجثة مجهولة.
تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي، والمصابين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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