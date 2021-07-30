عاجل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بقنا

لقى شخص مصرعه، و أصيب 4 آخرين، في حادث مروري مروع على طريق الأربعين في نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تصادم دراجة بخارية بسيارة.





وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد إصابة كل من قرشي عبداللطيف محمود، 45 عامًا، اسماء محمود برعي، 35 عامًا، وفراج فتحي يوسف، 18 عامًا، وجثة مجهولة.



