الجهاز المعاون لسعد فاروق في تدريب منتخب السويس



أعلن نادي منتخب السويس برئاسة محمدهلال، عن الجهاز المعاون الذي سيساعد المدرب الجديد للفريق، سعد فاروق، مع انطلاقا من الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



وجاء الجهاز الفنى بالكامل كالتالى: مصطفي هنداوي مديراً للكره ، و سعد فاروق مدير فني ، و محمود معاز مدرب عام ، و صلاح عثمان مدرب عام، وهيثم عبده مدرب، و محمود فتحي مدرب حراس المرمي

، و الجهاز الإداري سامح قناوي مدير اداري ، ونبيل احمد محمد بنه مدير شئون اللاعبين ، واحمد عيسي اداري ، و الجهاز الطبي دكتور اكرم عبد العزيز طبيب الفريق ، و محمد شفيق، و حسام عبد العزيز ، و محمد عبد الستار مدلك.



ويذكر أن سعد فاروق قرر أول أغسطس موعد لأول تجمع للفريق استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى الذي ينطلق في النصف الثاني من سبتمبر القادم.