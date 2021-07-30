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الجهاز المعاون لسعد فاروق في تدريب منتخب السويس

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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أعلن نادي منتخب السويس برئاسة محمدهلال، عن الجهاز المعاون الذي سيساعد المدرب الجديد للفريق، سعد فاروق، مع انطلاقا من الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وجاء الجهاز الفنى بالكامل كالتالى: مصطفي هنداوي مديراً للكره ، و سعد فاروق مدير فني ، و محمود معاز مدرب عام ، و صلاح عثمان مدرب عام، وهيثم عبده مدرب، و محمود فتحي مدرب حراس المرمي
، و الجهاز الإداري سامح قناوي مدير اداري ، ونبيل احمد محمد بنه مدير شئون اللاعبين ، واحمد عيسي اداري ، و الجهاز الطبي دكتور اكرم عبد العزيز طبيب الفريق ، و محمد شفيق، و حسام عبد العزيز ، و محمد عبد الستار مدلك.

ويذكر أن سعد فاروق قرر أول أغسطس موعد لأول تجمع للفريق استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى الذي ينطلق في النصف الثاني من سبتمبر القادم.

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