تردد قناة "beIN SPORTS" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب البرازيل، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.





وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بثنائية نظيفة، سجلها كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.





وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.





وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم غدًا السبت 31 من شهر يوليو الجاري.





وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، والتي ترددها كالتالي:





التردد: 11052.





القمر الصناعي القناة: نايل سات.





معامل الترميز: 27500.





معدل تصحيح الخطأ: 3/4.





تردد قناة بين سبورت اكسترا - bein sport extra





القمر الصناعي: نايل سات.





التردد 11054.





معدل الترميز 27500.





الاستقطاب: عمودي.





معامل تصحيح الخطأ : 3/4.





تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2





القمر الصناعي: نايل سات.





التردد: 12604.





معامل الترميز: 27500.





الاستقطاب: أفقي.





الجودة: HD.



