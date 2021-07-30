نجم آخر يقترب من الرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات بشأن مفاوضات برشلونة الإسباني مع نجمه الشاب الإسباني إلياكس موريبا من أجل تجديد العقد بين الطرفين.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تجديد عقد موريبا البالغ من العمر 18 عاماً تزداد تعقيدًا والمحادثات بعد الاجتماع الأخير أخذت طريقا مسدودا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة الآن اتخذ خطوة إلى الوراء لأنه يعتقد أن رغبة النجم الإسباني والمقربين من حوله هي عدم التفاوض.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الكتالوني يعتقدون أنهم فعلوا المُستحيل من أجل أن يسافر موريبا مع بعثة الفريق الأول إلى ألمانيا لمواجهة نظيره شتوتجارت ودياً يوم السبت المقبل لكن المقربين من النجم الإسباني نيتهم عدم التفاوض.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن موريبا تم استبعاده أيضاً من المباراة الودية التي سيخوضها الفريق الرديف اليوم.



