التعرف على الجثة المجهولة في حادث طريق الأربعين بقنا

كشف مرفق إسعاف قنا، عن هوية الجثة المجهولة في حادث مروري مروع على طريق الأربعين في نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تصادم دراجة بخارية بسيارة.





وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا يفيد بمصرع "حماده صلاح خلف"، 35 عامًا، وإصابة كل من: "قرشي عبداللطيف محمود"، 45 عامًا، أسماء محمود برعي، 35 عامًا، وفراج فتحي يوسف، 18 عامًا.



