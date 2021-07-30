منافسات كرة القدم.. موعد مباراة إسبانيا وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو









ضرب منتخب إسبانيا موعداً مع منتخب كوت ديفوار في منافسة يستضيفها ستاد سايتاما 2002، في إطار الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 31 من يوليو الجاري.





وكان منتخب إسبانيا قد تأهل الي دور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثالثة والتي كانت تضم منتخب مصر صاحب الوصافة ومنتخب الأرجنتين الذي حل ثالثاً ومنتخب استراليا متذيل الترتيب.





بينما جاء منتخب ساحل العاج فى المركز الثاني بالمجموعة الرابعة والتي كانت تضم البرازيل الذي تأهل كمتصدر عن المجموعة ومنتخب ألمانيا صاحب المركز الثالث ومنتخب السعودية الذي حل آخراً.



