Advertisements

بالأسماء.. إصابة 22 شخصا في مشاجرة بين عائلتين في سوهاج

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements
نشبت مشاجرة بدائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، نتج عنها إصابة 22 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاة ومنها إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلة هريدي، وعائلة المحاص نتيجة خلافات سابقة ونتج عن ذلك إصابة 22 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

واستخدم في المشاجرة سلاح ناري خرطوش وعصي، وتم السيطرة على المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاجرة سوهاج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تردد قناة "beIN SPORTS" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يقاتل من أجل ضم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ ساعتين

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم آخر يقترب من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

إصابة "استرجي" بطلقات نارية خلال مشاجر على ملكية أرض بالفيوم

إصابة شخصين وطفل في مشاجرة بالأسلحة النارية ببولاق الدكرور

"خلافات سابقة".. النيابة تستعلم عن حالة مصابي مشاجرة وقعت بين عائلتين بالجيزة

مصرع شاب بقرص سام وآخر في مشاجرة بالدقهلية

مصرع طفل واصابة اثنين اخرين في معركة بين عائلتين بسوهاج

مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في مشاجرة عائلية بسوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

09:57 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان