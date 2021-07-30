بالأسماء.. إصابة 22 شخصا في مشاجرة بين عائلتين في سوهاج

نشبت مشاجرة بدائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، نتج عنها إصابة 22 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاة ومنها إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعي.





انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلة هريدي، وعائلة المحاص نتيجة خلافات سابقة ونتج عن ذلك إصابة 22 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.



