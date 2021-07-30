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بدون شروط.. روبي تعلن موعد حفلها الجديد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت الفنانة روبى عن موعد حفلها الجديد في العلمين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”، وعلقت روبي قائلة “ يلا مستنياكوا يوم ٦ أغسطس الماسة - العلمين#حفلة_بدون_شروط ”.

وكانت قد طرحت الفنانة روبي، برومو أغنية جديدة لها على قناتها بموقع يوتيوب باسم "أمك وأبوك" منذ ساعات، لكنها تسبب في موجة من الجدل والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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