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منافسات كرة القدم.. موعد مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أسدل الستار على دور المجموعات من منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2021، بتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي من المنافسة.

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت المقبل الموافق 31 من يوليو الجاري، على ملعب يوكوهاما الدولي.

وكان منتخب المكسيك قد صعد للدور ربع النهائي من الأولمبياد، بعد صعوده كوصيفا عن المجموعة الأولى والتي كانت تضم منتخب اليابان صاحب الصدارة ومنتخب فرنسا الذي حل ثالثاً في ترتيب المجموعة ومنتخب جنوب افريقيا متذيل الترتيب.

في المقابل تأهل المنتخب الكوري الجنوبي للدور ذاته بعد تصدره للمجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخبات نيوزيلندا ورومانيا وهندوراس.

 جدير بالذكر أن الدور ربع النهائي سوف ينقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدورة الألعاب الأولمبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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