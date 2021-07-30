بمكياج جرئ.. ليلى أحمد زاهر تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء، أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة “ سحر الأحمر ”.





ويعد آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي