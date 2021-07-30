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أبرزهم هنادي مهنا.. نجوم فاجأوا الجمهور بخسارة وزنهم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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خطفت الفنانة الشابة هنادى مهنى الأنظار، بعد تداولها مجموعة من الصور لها على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، والتى فاجأت فيها جمهورها بخسارة وزنها الزائد، ولم تكن هنادى مهنى الأولى من النجوم التى تحرص على خسارة وزنها، لذلك يرصد هذا التقرير أبرز النجوم التى فاجاؤا جمهورها بجسم مثالى رشيق.


سمية الخشاب
فقدت الفنانة سمية الخشاب الوزن الزائد الذى اكتسبته مؤخرًا بسبب مادة الكورتيزون التى كانت تتناولها بسبب مرضها ما أضاف لها وزنًا زائدًا بشكل كبير جعلها تفقد قوامها الرشيق الذى تميزت به فى بدايتها إلا أنها استطاعت أن تفقد هذا الوزن وتعود أجمل من سابق.


حسين الجسمى
اختلف شكل الفنان حسين الجسمي تمامًا بعد فقدان وزنه الزائد الذى كان يسبب له مشكلة كبيرة فى الغناء، ورغم أن الجسمى شكله اختلف تمامًا وبات أفضل إلا أن هناك الكثير من الآراء التى أكدت أن شكله فى السابق كان أجمل والوزن الزائد كان يميزه بشكل كبير.


أحمد زاهر
اكتسب الفنان أحمد زاهر وزنًا زائدًا بسبب الكورتيزون، إلا أنه استطاع أن يفقد هذا الوزن هو وزوجته ويبهرا الجميع بإطلالتهما المميزة، وهو ما جعل زاهر يأخذ أدوارًا مميزة فى الأعمال الدرامية الأخيرة التى شارك بها فى الفترة الأخيرة.


مها أحمد
استطاعت الفنانة مها أحمد، أن تنجح في فقدان 30 كيلوغراماً من وزنها ما أدى إلى تغيير شكلها بشكل كبير، الأمر الذى فاجأ جمهورها بشكل كبير وحرصوا على دعمها.



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