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منتخب أمريكا يتأهل إلى نهائي الكأس الذهبية على حساب قطر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره قطر، بهدف دون رد، ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس الذهبية.

واهدر منتخب قطر ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعدما وقف حسن الهيدوس للتسديد، عقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتمكن غياسي زاردس، من إحراز هدف التقدم لصالح منتخب أمريكا في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز منتخب أمريكا بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب أمريكا إلى دور نهائي الكأس الذهبية، ليلاقي الفائز من مواجهة المكسيك وكندا، يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل.

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