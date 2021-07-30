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رضا عبد العال: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعجب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عقب قرار تأجيل مباريات الدوري العام إلى ما بعد نهاية مضوار المنتخب الأوليمبي في طوكيو.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "النادي الأهلي أقوى من الاتحاد المصري لكرة القدم، والجبلاية رضخت لرغبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر، فعلى أي أساس وافق النادي الأهلي على إرسال لاعبيه إلى المنتخب الأوليمبي في طوكيو وفي نفس الوقت يطالب بتأجيل مسابقة الدوري العام ؟ فكان يجب على مسئولي القلعة الحمراء رفض إرسال لاعبيه إلى المنتخب الأوليمبي بدلاً من تعديل موعد المباريات وضغط الموسم بشكل كبير مما سيؤثر على موعد انطلاق الموسم المقبل".

وأعلن اتحاد الكرة بالأمس تأجيل جميع مباريات الدوري وكأس مصر، بسبب صعود منتخبنا الأولمبي لدور الربع نهائي من أولمبياد طوكيو.

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