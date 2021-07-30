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عاجل.. مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:26 ص
مي حلمي
مي حلمي
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أعلنت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها على موقع نشر الصور إنستجرام، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "حلمي" عبر "إنستجرام" إنها اختفت عن الساحة الفترة الماضية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وفقدت حاستي الشم والسمع، كما أنها مصابة بصداع يكاد يقتلها.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

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مي حلمي كورونا فيروس كورونا

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