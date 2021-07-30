أهالي بني عبيد يستقبلون رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالطبل البلدي

شهدت مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية زيارة من وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حيث استقبلهم الأهالى بالمزمار البلدي والطبول.





وتفقدت اللجنة ميزانية ميت فارس وأيضا ً طريق بني عبيد ميت فارس والذي يشهد حوادث متكررة وذلك للعمل على حلها كما تفقدوا أيضا ً مستشفى بني عبيد وأنهوها بنادي بني عبيد الرياضى.





ورافق رئيس محلية النواب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ بالإضافة إلي عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية منهم الدكتور مكرم رضوان والنائب وليد فرعون والنائب وحيد فودة والنائب حسن المير، بالإضافة إلي النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ





وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مصنع تدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة، وهو أكبر مصنع لمعالجة المخلفات البلدية في شمال إفريقيا، ويخدم 7 مراكز، بتكلفة 233 مليون، بخلاف 85 مليون جنيه للمتولد من تراكمات المخلفات، وطاقة المصنع 1200 طن، وكان في السابق مقلب عشوائي.





وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المصنع يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن ساعة باجمالى 1200 طن يوميا، وإن المصنع يقام على مساحة 18 فدان بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) بإجمالى تراكمات تقترب من مليون طن تم نقلهم والتخلص الآمن منهم بالموقع المخصص لذلك، مشيرا إلي أن التكلفة الاجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب نحو 317 مليون جنيه.





وأضاف المحافظ أن المصنع يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.





وشهد الوفد البرلماني، تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومبني التحكم والقيادة، والموتيل، ودار المناسبات الرئيسية للمحافظة.





ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.

كما تفقدوا، مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة المنصورة، بمساكن الجلاء، ضمن فعاليات الزيارة الميدانية للجنة بمحافظة الدقهلية.





ويرافق الوفد البرلماني، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



