عبد العال: تغييرات موسيماني غير منطقية.. وأفشـة ''ملوش بديل"









أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لم تكن مقنعة خلال الثلاث مباريات الأخيرة بدايةً من لقاء البنك الأهلي ثم مباراة الإنتاج الحربي و أخيراً مباراة أسوان مساء أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "تغييرات بيتسو موسيماني أمام أسوان لم تكن منطقية بالمرة ، وخاصةً تغيير محمد مجدي أفشة والدفع بمحمود متولي".



