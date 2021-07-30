تفاصيل زيارة "محلية النواب" لمحافظة الدقهلية (صور)

زارت لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب برئاسة احمد السجيني مركز منيه النصر، بمحافظة الدقهلية، حيث بدأت الجولة بتفقد مقلب المخلفات بمنشيه الجمال، والذي يشهد أعمال رفع للتراكمات.

كما قامت اللجنه بزياره محطه المياه بمنيه النصر ولستعرض النائب السيد سمير مشاكل طريق منشيه الجمال النزل ومشاكل المخلفات في منطقه منيه النصر، وبحث سبل لح مشكلة انقطاع المياه باستكمال الأعمال بمحطة مياه منية النصر.

وعلي صعيد آخر، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون تستهدف تحقيق الصالح العام.





جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





وأوضح أن الزيارات الميدانية للجنة تستهدف إلقاء الضوء على ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية، وما تنجزه المحافظة في إطار حل المشكلات، وفي الوقت ذاته يتم رصد المشكلات والسعي لحلها، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.





وأكد أن اللجنة تتفقد المشروعات وتتعرف علي ما يتم تنفيذه وتضع ملاحظاتها وبعد انتهاء الزيارة يتم إعداد تقرير شامل عنها يتضمن توصيات، ويتم عرضه علي المجلس، علي أن تنفذ الجهات المعنية هذه التوصيات.





وأشار النائب إلى أن منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات تشهد اهتماما كبيرا من الدولة في الفترة الأخيرة، واهتمام وتوجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية.





فيما أوضح محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الزيارات الميدانية تستهدف الوقوف علي حجم ما يتم تنفيذه علي أرض الواقع من أعمال، مشيرا إلي أن لجنة الإدارة المحلية تزور المحافظات وتتعرف علي الإيجابيات والسلبيات، وتضع ملاحطاتها وتوصياتها.





من جانبه جه النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الشكر للجنة الإدارة المحلية، لحرصها على زيارة المحافظة، مؤكدا أن الدقهلية تشهد جهودا كبيرة لحل المشكلات، فضلا عن التعاون الكبير بين الأجهزة التتفيذية والنواب.





وقال الحداد: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، من أهم المبادرات التنموية، وستقضي علي المشكلات في الريف المصري، وستوفر حياة كريمة وظروف معيشية لائقة ومناسبة، داعيا إلي ضرورة إدراج مراكز وقري أخري في الدقهلية ضمن المبادرة.



