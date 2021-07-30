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الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:50 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان أحمد عصام، أحد محترفي صناعة المؤثرات والألعاب النارية في مصر والوطن العربي، نقل والدته إلى العناية المركزة، بعد دخولها في غيبوبة، بسبب إصابتها بمرض لم يعلن عنه.

ونشر "عصام"، صورة لوالدته وهي في العناية المركزة، وطلب من المتابعين الدعاء لها، لكي يمد الله يده بالشفاء لها.

وقال: "أسالكم الدعاء لامي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيلها (اللهم رب الناس اذهب الباءس اشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما لا شفاء الا شفاءك)من كل قلبكم يارب يارب يارب".

وعبر عدد كبير من الفنانين والمتابعين عن تعاطفهم من تويتة "عصام"، ودعوا لوالدته بالشفاء، ومنهم الفنانة عبير صبري، وإيمان العاصي، ورنا سماحة، وغيرهم.
الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها
الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

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