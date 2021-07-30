موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيك بلباو الودية استعدادًا للموسم الجديد









يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره أتلتيك بلباو الإسباني الودية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو يوم الاحد الموافق ٨ أغسطس المقبل وديا استعدادا للموسم الجديد.





وستلعب مباراة فريق ليفربول المقبلة ضد نظيره أتلتيك بلباو يوم الأحد ٨ اغسطس الودية في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



