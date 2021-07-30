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موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيك بلباو الودية استعدادًا للموسم الجديد
الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:00 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره أتلتيك بلباو الإسباني الودية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو يوم الاحد الموافق ٨ أغسطس المقبل وديا استعدادا للموسم الجديد.
وستلعب مباراة فريق ليفربول المقبلة ضد نظيره أتلتيك بلباو يوم الأحد ٨ اغسطس الودية في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
ومن المفترض أن تنطلق منافسات الموسم الجديد لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز ٢٠٢١/٢٠٢٢، بوم ١٤ أغسطس المقبل.
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