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موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيك بلباو الودية استعدادًا للموسم الجديد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره أتلتيك بلباو الإسباني الودية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو يوم الاحد الموافق ٨ أغسطس المقبل وديا استعدادا للموسم الجديد.

وستلعب مباراة فريق ليفربول المقبلة ضد نظيره أتلتيك بلباو يوم الأحد ٨ اغسطس الودية في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المفترض أن تنطلق منافسات الموسم الجديد لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز ٢٠٢١/٢٠٢٢، بوم ١٤ أغسطس المقبل.

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