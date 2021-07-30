رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد













وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، العديد من الإنتقادات إلى طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك مشيراً إلى أنه ليس ''أسطورة ''.





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "طارق حامد يشارك مع الزمالك بصفة دائمة، ويعلم أن مكانه مضمون في التشكيل الأساسي للفريق مهما يكن مستواه الفني، و"بيلعب عشان مفيش غيره ''، وأرى أن على مجلس إدارة نادي الزمالك البحث عن بديل له بنهاية الموسم الجاري".



