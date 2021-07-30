ترتيب هدافي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو قبل مباريات ربع النهائي









يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ قبل مباريات الدور ربع النهائي.





وتنطلق يوم السبت المقبل ٣١ يوليو منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي اولميياد طوكيو:





١- ريتشارليسون "البرازيل": 5 أهداف





٢- أندري بيار جينياك "فرنسا": 4 أهداف





٣- كوبو "اليابان": 3 أهداف





٤- كانج ان لي "كوريا":3 أهداف





٥- جو هوانج "كوريا": 3 أهداف





٦- أليكس فيجا "المكسيك": هدفين





٧- كريستوفر وود "نيوزيلندا: هدفين





٨- نديم أميري "ألمانيا": هدفين





٩- راجنار "ألمانيا": هدفين



