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شيكابالا يتواصل مع رمضان صبحي.. تعرف على السبب

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي التواصل هاتفيا مع رمضان صبحي جناح بيراميدز و منتخب مصر الأولمبي، من أجل دعمه معنويا.

تواصل شيكابالا مع رمضان صبحي

و وجه محمود عبد الرازق شيكابالا رسالة دعم لرمضان صبحي بعد الهجوم الذى تعرض له اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب مباراة منتخب مصر مع الأرجنتين بالجولة الثانية بدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه ترددت مؤخرا أنباء عن اقتراب رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من الانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

و أكد شيكابالا في حديثه مع رمضان صبحي أنه يتمنى انتقاله لصفوف صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مؤكدا أن اللاعب سيكون لديه مستقبل كبير دعم جماهيري وتقدير لموهبته. 

وطلب شيكابالا من رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة وعدم الالتفات، للهجوم، والضغوط التي يتعرض لها من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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