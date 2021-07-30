الزمالك يستهدف ضم مدافع جديد من الدوري









يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أمير مدحت، مدافع فريق البنك الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مدافع البنك الأهلي يقترب من الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك عن دخول أمير مدحت مدافع الفريق الكروي الأول بنادي البنك الأهلي دائرة إهتمامات مسؤولي القلعة البيضاء من أجل تدعيم خط الدفاع الزملكاوي في الموسم المقبل.





وأوضح المصدر أن هناك تعاون بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي في الموسم المقبل بعدما أبدى مسؤولو الأخير رغبتهم في استعارة بعض لاعبي الأبيض من فريق الشباب مثل حسام أشرف وسيف فاروق جعفر وأحمد عيد.



