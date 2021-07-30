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عاجل.. الهند تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:50 ص
بوابة الفجر
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أعلن السلطات الهندية، تسيجل 44230 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

هذا، وبلغ إجمالي الإصابات في الهند، حوالي 31،572،344 حالة، بينهم 423،244 حالة وفاة، و30،743،972 حالة تعافي.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

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